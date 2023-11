Ritorna l'appuntamento consu il canale Twitch de IlBianconero, in compagnia del direttore editoriale Marcelloci sarà Giovanni. Noto giornalista e conduttore radiofonico. Insieme i due commenteranno le ultime notizie relative al mondo Juventus con uno sguardo alla gara di domani sera all'Allianz Stadium contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Appuntamento a partire dalle 15 per non perdervi nessuna news relativa al mondo bianconero.