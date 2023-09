Torna questa sera l'appuntamento con la nostra trasmissione. Nel suo salotto a tinte bianconere, a partire dalle 17, Marcelloospita il Professor Paolo. Gli spunti di discussione non mancano: dal ritorno del campionato - domani contro il Sassuolo - ad Allegri, passando per quelle vicende che ancora coinvolgono i bianconeri, come Agnelli e l'inchiesta Prisma, il caso Pogba e molto altro ancora.