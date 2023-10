Torna l'appuntamento con la rubricaOspite di questa sera sul canale Twitch de IlBianconero, il giornalista di Sportitalia e Gazzetta Giovanni Albanese. Ovviamente si parlerà del caso scommesse con Fagioli fresco di squalifica. Ma testa anche al campo: Milan-Juventus è dietro l'angolo ed è in programma domenica alle ore 20.45.Poi le notizie di giornata. Quella di oggi è stata una giornata non come le altre per il mondo bianconero. Da una parte le possibili assenze di Vlahovic e Chiesa, dall'altra la situazione riguardante Paul Pogba. Segui la diretta live.