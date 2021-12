Non è un mistero chesia tra i sacrificabili in casa, se dovesse arrivare un'offerta congrua ai bianconeri. Ecco perché alla Continassa restano vigili, in attesa che una proposta si materializzi: Kulusevski non è sul mercato, ma qualora ci fosse la prospettiva di incassare dalla sua cessione un tesoretto da reinvestire, la Juventus ascolterebbe. Il prezzo base è di 35-40 milioni di euro: su di lui ci sono il Tottenham degli ex Conte e Paratici ma anche un'altra londinese, l'Arsenal. Più indietro il Bayern Monaco, che seguiva lo svedese già ai tempi della Primavera dell'Atalanta e che resta un club da tenere in considerazione in un'ipotetica corsa a Kulusevski.