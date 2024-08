Oggi inizia ladella Juventus, la nuova Serie A. Il noto volto televisivo,in un'intervista a "Il Fatto Quotidiano" ha parlato della corsa Scudetto di questa stagione. Di seguito le parole di Adani sui pronostici della nuova stagione, con uno sguardo anche alle coppe europee dove ci sarà in gara appunto anche la Juventus nella prossima stagione."Scudetto all'Inter, come rivelazione guardo alla Juventus di Thiago Motta. Un'italiana vincerà una Coppa europea? Non credo".