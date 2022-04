Intervenuto negli studi di SkySport Costacurta ha fatto il suo pronostico per la vittoria finale della Coppa Italia. La finale si giocherà a Roma l'undici maggio e si sfideranno Juventus e Inter. Queste le parole dell'ex calciatore:



FINALE - "Pronostico sulla finale di Coppa Italia? Dico la Juve perché non ha mai battuto una big. Solo per questo".