Chi vince scrive la storia? La risposta di Inzaghi alla frase di Conte: 'Qualcuno dice che parlo troppo'

Dopo Torino-Inter, terminata 2-0 per i nerazzurri, Simoneha parlato a Sky Sport e ha risposto anche a chi gli ha proposto la famosa frase di Antonio Conte, ovvero: "Chi vince scrive la storia e gli altri la leggono? Io posso parlare solo del mio cammino. Senza che qualcuno dica che ne parlo troppo". Queste le parole dell'allenatore, che ha voluto mandare forse qualche frecciatina per qualche commento ricevuto."Io devo ringraziare ragazzi e società per quello che mi hanno dato. Abbiamo fatto una grandissima cosa ma il lavoro non è finito. Sfidiamo avversari più attrezzati di noi ma abbiamo già dimostrato con Bayern, Barcellona, City, Arsenal che possiamo giocarcela con tutti. E così faremo"

"Ci sono anche due altri allenatori che mi hanno mandato messaggi bellissimi, ricordandosi che l'Inter aveva fatto una grande impresa. Ma lo dirò più avanti, dopo il primo giugno".