Chi trasmette la prossima partita della Juventus: DAZN, Sky, Prime o Mediaset?

Lascenderà in campo domenica 4 febbraio per disputare il big match di San Siro contro l'. Una sfida, quella valevole per la 23esima giornata di Serie A, che mette in palio il primato nella classifica della Serie A. Andiamo a scoprire dove sarà possibile seguire il match in diretta.Il match tra Juventus e Inter verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su. Per seguirlo bisognerà sottoscrivere l'abbonamento a DAZN e scaricare l'app su dispositivi come smart tv, Xbox, PlayStation, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box, per poi inserire le proprie credenziali e selezionare la diretta della partita.