Chi sostituisce Thuram contro l'Udinese? Il piano di Tudor

La Juventus giocherà una gara fondamentale contro l'Udinese, sia per questa stagione sia per la prossima. Lo sa bene Igor Tudor, che ha spiegato l'importanza in conferenza stampa e già nelle settimane scorse, costruendo man mano la consapevolezza della squadra. Ancora una volta, però, l'allenatore dovrà fare i conti con diverse situazioni complicatePer la prima volta l'allenatore croato può schierare la difesa a 4, vista l'assenza die la condizione di Gatti ancora non al meglio. Oltre al difensore francese, Tudor dovrà fare a meno anche di, entrambi squalificati per diffida. Il centrocampista ex Nizza era sempre partito titolare con lui, dimostrandosi spesso l'uomo in più del centrocampo.

Per sostituirlo Tudor potrebbe puntare sul jolly, che ha già ricoperto diversi ruoli in questa stagione, e in un ipotetico centrocampo a 4 giocherebbe in coppia con Manuel Locatelli. Il capitano, infatti, va verso la conferma in mezzo al campo con Kelly possibile titolare insieme a Veiga.