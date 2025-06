Chi sostituisce Savona contro il Real Madrid? La situazione

AFP via Getty Images

La Juventus affronta la prima gara a eliminazione diretta del Mondiale per Club. I bianconeri giocheranno contro ildopo aver concluso al secondo posto la fase a gironi, dietro al Manchester City. L'obiettivo principale sarà proprio riscattare il brutto stop contro gli uomini di Guardiola, per puntare a staccare il pass per i quarti di finale.Tudor ha ricevuto buone notizie dall'allenamento di oggi, nel quale Conceiçao ha svolto l'intera seduta con il gruppo . Il portoghese, dunque, è tornato a disposizione al 100% e può nuovamente tornare titolare. Dall'altra parte, però, l'allenatore dovrà fare i conti, che ha rimediato una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia e rimarrà fuori almeno un mese.

Al suo posto, dunque, possono aprirsi diversi scenari: Tudor potrebbe schierare dal primo minuto, che non ha ancora giocato da titolare. Le alternative possono essere l'esordio di, oppure l'adattamento di, che hanno già giocato da centrali con Tudor.