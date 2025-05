Chi sostituisce Gasperini all'Atalanta? Cosa filtra su Thiago Motta

AFP via Getty Images



Chi sostituisce Gasperini all'Atalanta?

Tra le big che cambiano allenatore c'è anche l'Atalanta, che sta per salutare ufficialmente Gian Piero Gasperini, direzione Roma. Il club nerazzurro dovrà quindi sostituire l'allenatore e non sarà facile considerando quanto fatto in questi ultimi nove anni. Da giorni comunque la famiglia Percassi sta sondando diversi profili per capire su chi puntare.Con Gasperini sempre più lontano dall’Atalanta, la dirigenza si è già messa alla ricerca del profilo giusto per sostituire quello che per 9 anni su quella panchina ha fatto alzare l’asticella a tutta la società, scrive calciomercato.com. Un lavoro da applausi che il club vorrebbe continuare prendendo un tecnico che abbia un profilo simile a quello di Gasp: tra i nomi sondati, si legge, ci sono quelli di Farioli e Thiago Motta, Pioli e Palladino, che a sorpresa si è dimesso dalla Fiorentina e col quale c’è stato qualche contatto.

In lista quindi anche l'ex allenatore della Juventus, che è ancora sotto contratto con il club bianconero. Un eventuale suo trasferimento all'Atalanta permetterebbe ai bianconeri di avere un risparmio economico.