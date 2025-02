Chi sostituisce Cambiaso in Juventus-Inter? Tutte le opzioni per Motta

AFP or licensors



Verso Juventus-Inter: la soluzione più probabile

La Juventus potrebbe dover fare a meno di Andreaanche per la prossima partita di campionato. L'esterno bianconero è ancora alle prese con il problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori dal campo dalla fine di gennaio, e il suo recupero per domenica rimane in forte dubbio., quindi, dovrà valutare soluzioni alternative per le corsie laterali, scegliendo tra le opzioni a disposizione nella rosa.Senon dovesse farcela, la scelta più naturale sarebbe l’inserimento di Timothy Weah sulla fascia destra e il giovanesulla corsia opposta. Weah ha già ricoperto quel ruolo diverse volte in stagione, garantendo velocità e spinta offensiva, mentre Savona, dopo il recente recupero fisico, potrebbe avere una nuova chance per mettersi in mostra.



Confermati Gatti e Renato Veiga in difesa



Kelly in panchina: un’alternativa in caso di necessità



Le condizioni di Cambiaso: quando potrebbe tornare?

L'americano è abituato a lavorare sia in un sistema a quattro sia in un modulo più flessibile, rendendolo una pedina importante nella gestione della fascia destra. Savona, invece, potrebbe offrire freschezza e dinamismo sulla sinistra, anche se la sua esperienza è limitata rispetto a quella di Cambiaso. Tuttavia, le sue doti difensive potrebbero risultare utili contro avversari particolarmente aggressivi sulle corsie esterne.Oltre alla questione Cambiaso, Motta sembra aver trovato stabilità nella coppia difensiva formata da Federico. Il difensore italiano è ormai un punto fermo della retroguardia bianconera, mentre Veiga, arrivato un mese fa, sta dimostrando crescente affidabilità nel ruolo di centrale. La loro conferma appare scontata, soprattutto considerando l’assenza di alternative più esperte a disposizione.Un altro nome che potrebbe rientrare nella rotazione è quello di Lloyd Kelly. Il difensore inglese è stato titolare nell'ultimo match di Champions League, e finora ha accumulato una partita e mezza in maglia bianconera.Tuttavia, l’ipotesi di vederlo titolare appare poco probabile: Motta preferisce puntare su giocatori più rodati per una partita che potrebbe rivelarsi complessa. Kelly, dunque, potrebbe subentrare nel secondo tempo per dare supporto.Il recupero di Cambiaso resta una priorità per la, visto il suo contributo determinante sia in fase di spinta che di copertura. Il problema alla caviglia, accusato ben prima di gennaio, continua a tormentarlo, e lo staff medico sta monitorando attentamente i progressi del giocatore. Se non dovesse essere pronto per domenica, la speranza è di rivederlo in campo per i prossimi impegni cruciali.Nel frattempo, Thiago Motta dovrà fare affidamento sulle alternative disponibili, cercando di mantenere equilibrio e solidità difensiva anche senza uno dei suoi uomini chiave. La soluzione Weah-Savona sembra quella più logica, ma come sempre, le ultime decisioni verranno prese a ridosso del match, in base alle condizioni fisiche dei giocatori e alle necessità tattiche della squadra.