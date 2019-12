Il mercato della Juve è già entrato nel vivo, sia in entrata che in uscita. Fabio Paratici ha piazzato Mario Mandzukic ma sta lavorando anche ad altre cessioni ed altri acquisti, sia a gennaio che in estate. Per la prossima stagione occhi puntati non solo su Christian Eriksen ma anche su Willian, esterno in scadenza con i Blues particolarmente apprezzato dal tecnico bianconero. Alla Juve piacciono anche Emerson Palmieri e Olivier Giroud, offerto in queste ore e che piace pure all'Inter.