Chi sono le possibili contropartite della Juventus per Tonali?

Getty Images

La Juventus, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, è pronta a giocarsi le proprie carte per provare ad arrivare a Sandro Tonali. Il Newcastle valuta il giocatore attorno ai 60-70 milioni di euro, ma la Juve, dal canto suo, potrebbe mettere sul piatto una contropartita tecnica che aiuterebbe ad abbattere i costi dell'operazione. Ecco quali sono i possibili nomi che potrebbero rientrare nell'affare.



Le possibili contropartite per Tonali

Qualora la Juventus decidesse di affondare il colpo su Sandro Tonali, ecco che il club bianconero potrebbe mettere sul piatto un ventaglio di contropartite che potrebbero stuzzicare la società inglese. Il primo nome, ovviamente, è quello di. Il brasiliano è stato protagonista di una prima stagione italiana a dir poco deludente: dallo scarso feeling con Thiago Motta alla preoccupante serie di infortuni, il brasiliano si è visto pochissimo, ma in Inghilterra conservano di lui un grande ricordo del giocatore che con la maglia dell'Aston Villa chiuse la stagione 2023/24 con un bottino personale da 10 goal e 10 assist. Douglas Luiz, per il Newcastle, rappresenterebbe una soluzione interessante per ruolo e costi e dal canto suo il classe 1998 vedrebbe di buon grado un ritorno in Premier.

Occhio però anche ache, in estate, era finito proprio nel mirino dei Magpies, con il tecnico Eddie Howe che è da sempre un grande estimatore del centrale di Rivoli. Un altro nome che potrebbe tornare di moda, infine, è quello di. Il contratto del serbo scade nel 2026 e con ogni probabilità i prossimi saranno i suoi ultimi mesi da calciatore della Juve. La Premier, anche nel suo caso, è alla finestra e il Newcastle potrebbe scalare posizioni nella corsa al centravanti classe 2000.