Chi sono le avversarie della Juventus al Mondiale per Club?

La, una volta terminato il campionato di Serie A, potrà focalizzarsi sul nuovoche scatterà negli Stati Uniti a partire dal prossimo 14 giugno, mentre la finalissima si giocherà a New York il prossimo 13 luglio al MetLife Stadium.Sarà dunque la prima edizione del torneo con format rinnovato a 32 squadre e anche i bianconeri saranno in lizza per provare a conquistare il titolo di campione del Mondo. Per farlo. però, Yildiz e compagni dovranno innanzitutto superare la fase a gironi.

Le avversarie della Juventus al Mondiale per Club





La Juve, infatti, è stata inserita all'interno del gruppo G e per qualificarsi agli ottavi di finale dovrà piazzarsi obbligatoriamente nelle prime due posizioni. Di seguito andiamo a scoprire chi saranno i primi tre avversari della Juve al Mondiale per Club.

La Juventus, inserita nel gruppo G del Mondiale per Club 2025, affronterà nella prima fase del torneo il Manchester City di Pep Guardiola, qualificatosi grazie alla vittoria della Champions League nella stagione 2022/23.



Le altre due squadre inserite all'interno del raggruppamento sono l'Al-Ain, formazione degli Emirati Arabi Uniti, e lo Wydad Casablanca, club marocchino. Le squadre si affronteranno in un classico girone all'italiana con gare di sola andata: le prime due classificate accederanno agli ottavi di finale, mentre le altre due formazioni saranno eliminate dal torneo.



Il girone G del Mondiale per Club

Manchester City

Juventus

Al-Ain

Wydad Casablanca