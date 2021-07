Nelle scorse settimane alla Juventus è stato accostato il nome di, ex centrocampista di Milan e Napoli che avrebbe potuto seguire Gattuso anche alla Fiorentina se l'allenatore fosse rimasto in viola. Rientrato al Chelsea, si è parlato di lui anche per la Juve ma il Corriere dello Sport fa sapere che il giocatore vorrebbe ritornare al Milan, dove era già stato nel 2018-19. I bianconeri in realtà non si sono mai messi sulle sue tracce, e per il centrocampo puntano su Locatelli e Pjanic come prime opzioni.