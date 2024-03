Chi è il giocatore straniero con più presenze nella storia della Juventus?

I giocatori stranieri con più presenze nella storia della Juventus

Pavel Nedved 327 (Repubblica Ceca)

Alex Sandro 323 (Brasile)

David Trezeguet 320 (Francia)

Juan Cuadrado 314 (Colombia)

Luis Del Sol 295 (Spagna)

Paulo Dybala 293 (Argentina)

Montero 278 (Uruguay)

Lichtsteiner 258 (Svizzera)

Wojciech Szczesny 244 (Polonia)

Carl Aage Praet 240 (Danimarca)

I casi di Bonini, Camoranesi e Sivori





Chi è il giocatore straniero della Juventus in attività con più presenze?

I giocatori della Juventus in attività con più presenze (Top 10)

Alex Sandro 323

Wojciech Szczesny 244

Adrien Rabiot 201

Paul Pogba 190

Danilo 186

Weston McKennie 124

Moise Kean 117

Dusan Vlahovic 90

Filip Kostic 80

Gleison Bremer 72

Se la parte alta della classifica dei giocatori con più presenze nella storia della Juventus è letteralmente dominata da giocatori italiani, sono tanti - e tutti di grandissimo spessore - gli stranieri che hanno impresso il proprio nome all'interno del firmamento bianconero, ergendosi a veri e propri pilastri del club sabaudo.Il giocatore straniero che ha disputato più partite ufficiali nella storia della Juventus è. L'ex vicepresidente bianconero ha vestito la maglia bianconera in 327 partite tra il 2001 e il 2009, rappresentando la Juve in Serie A, Serie B, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Durante il suo soggiorno torinese, la Furia Ceca ha messo a referto 65 gol e 77 assist, vincendo due Scudetti e una Supercoppa italiana. A livello individuale, ha vinto anche l'edizione 2003 del Pallone d'Oro.Tra i giocatori stranieri che hanno collezionato il maggior numero di presenze nella storia della Juventus ci sarebbero anche(294 presenze),(288) e(254). Il centrocampista che ha vestito la maglia della Juve dal 1981 al 1988 è nato a San Marino, ma all'epoca della sua militanza in quel di Torino la Federazione di San Marino non era ancora affiliata alla UEFA e di conseguenza i calciatori sammarinesi venivano assimilati a quelli italiani. Differente, invece, è il caso di Camoranesi e Sivori: i due ex juventini, entrambi argentini di nascita, nel corso della loro carriera sono stati naturalizzati e sono arrivati a vestire anche la maglia della Nazionale italiana.Tra i giocatori che attualmente vestono la maglia della Juventus, ci sono ovviamente diversi di loro che possono ancora ambire a scalare ulteriormente tale graduatoria per imprimere con ancora più forza il proprio nome all'interno del firmamento zebrato.Tra i calciatori della Juventus in attività, quello che ha collezionato più presenze in maglia bianconera è. Il terzino brasiliano, arrivato dal Porto nell'estate del 2015, ha giocato 323 partite con la maglia di Madama, distribuite tra Serie A, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Europa League. Il giocatore verdeoro è infatti a poche presenze al record assoluto, attualmente detenuto da Pavel Nedved.