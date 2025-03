Chi sono i giocatori della Juventus convocati in Nazionale? La Continassa si svuota, l'elenco completo

Getty Images

Dopo la pesantissima sconfitta dellacontro la Fiorentina, che ha fatto scivolare i bianconeri al quinto posto in classifica, a meno uno dal Bologna, il campionato disi stoppa, temporaneamente, per lasciare spazio agli impegni delle nazionali.Scatta infatti l'ultima sosta della stagione, dopo la quale inizierà ufficialmente il rush finale di stagione che vedrà impegnata la Juventus nelle ultime nove giornate di campionato che saranno decisive per la conquista di un posto in Champions League.Nel frattempo la Continassa si svuota: saranno infatti ben 14 i giocatori che lasceranno Torino per rispondere alla chiamata delle rispettive nazionali, in vista degli impegni internazionali che avranno luogo in questi scampoli finali del mese di marzo.

Chi sono i giocatori della Juventus convocati in Nazionale?