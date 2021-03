1









La Juventus sta prendendo seriamente in considerazione l'ipotesi di un addio anticipato di Ronaldo. Il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2022, ma dopo l'eliminazione dalla Juventus potrebbe lasciare Torino alla fine di questa stagione. Con chi sostituirlo? Tra i nomi che circolano da mesi c'è quello di Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund che la Juve ha già trattato in passato; l'alternativa sarebbe quel Mauro Icardi al quale Paratici si era provato ad avvicinare prima che lasciasse l'Inter e che nelle ultime settimane è tornato di moda dalle parti di Torino.