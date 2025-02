Chi sono i diffidati della Juventus in Champions League?

AFP via Getty Images

Juventus-PSV, chi sono i diffidati bianconeri?

Francisco Conceicao

Teun Koopmeiners

La nuova Champions, annata 2024/2025, ha portato con sè tantissime novità, dal girone unico all'addio alle partite di andata e ritorno per ogni avversaria, passando per il numero di squadre presenti. A partire dalla prima partita della fase di campionato, giocatori e dirigenti della squadra vengono sospesi per la partita di Champions League successiva dopo tre ammonizioni. Il calcolo prosegue poi con i gialli dispari: un giocatore ammonito tre volte, viene nuovamente squalificato dopo cinque gialli, dopo sette, nove e così via.

Conceicao e Koopmeiners sono i due calciatori diffidati della Juventus in Champions League. Se i due giocatori dovessere essere ammoniti contro il PSV salterebbero il match di ritorno che si giocherà ad Eindhoven.