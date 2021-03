In un periodo nel quale in casa Juventus si sta parlando molto di rivoluzione totale, ci sono quattro giocatori con i piedi ben saldi a Torino. Gli intoccabili, li ha definitivi Tuttosport. Quelle pedine fondamentali dalla quale la Juve del futuro deve ripartire. E sono: Matthijs de Ligt, pronto a prendere il testimone da Bonucci e Chiellini, Weston McKennie e Federico Chiesa, che per motivi diversi e in ruoli diversi sono diventati fondamentali nel centrocampo di Pirlo, e il brasiliano Danilo, un giocatore adatto per ogni ruolo che quest'anno l'allenatore ha schierato anche mediano. Ed è stato uno dei migliori.