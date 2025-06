Chi sono gli squalificati e i diffidati della Juventus in vista del match con il Wydad Casablanca?

Getty Images

Domenica 21 giugno 2025 la Juventus affronterà il Wydad Casablanca in occasione della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Nella gara d'esordio, i bianconeri hanno travolto gli emiratini dell'Al-Ain con un rotondo 5-0, griffato dalle doppiette di Kolo Muani e Conceicao, inframezzate dal sigillo di Yildiz.



La Vecchia Signora, dopo il primo turno, guida il girone a pari punti con il Manchester City ma prevale sugli inglesi per la miglior differenza reti. Alle loro spalle, Wydad Casablanca e Al-Ain sono ferme a zero punti.



Per quanto riguarda il capitolo sanzioni, al Mondiale per Club basta un'ammonizione per entrare immediatamente in difesa. E la Juvenuts, in tal senso, ha ricevuto diversi cartellini gialli contro l'Al-Ain. Uno scenario che vede diversi giocatori a rischio squalifica in vista delle prossime partite.

Juventus, chi sono i diffidati per la partita col Wydad?

Andrea Cambiaso

Federico Gatti

Francisco Conceicao

Timothy Weah

Juve, chi sono gli squalificati?

Nella Juventus ci sono quattro giocatori diffidati che sono stati ammoniti in caso di ammonizione contro il Wydad, non potranno essere a disposizione per l'ultima gara della fase a gironi contro il Manchester City. Ecco di chi si tratta.Dopo la prima partita del Mondiale per Club, la Juventus non ha nessun giocatore squalificato. Di conseguenza saranno tutti a disposizione di Igor Tudor in vista del secondo match contro i marocchini del Wydad Casablanca.