Chi sono gli juventini impegnati oggi con le nazionali e quando giocano

Getty Images

DaSono otto le sfide in programma nella giornata di oggi, domenica 23 marzo 2025, per i tanti giocatori bianconeri convocati dalle rispettive Nazionali.Ad aprire il palinsesto, alle ore 13:00, sarà Samuel Mbangula, impegnato in amichevole con il suo Belgio Under 21 con i pari età di Andorra.Alle ore 14:00, invece, toccherà alla Svezia Under 21 di Jonas Rouhi che affronterà in amichevole i pari età del Galles.Nel tardo pomeriggio, poi, spazio alle gare di UEFA Nations League.Alle ore 18:00 sarà il turno sia della Serbia di Dusan Vlahovic, impegnata a Belgrado contro l'Austria, sia della Turchia di Kenan Yildiz che se la vedrà a Budapest contro l'Ungheria.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DEI BIANCONERI IN NAZIONALE PER DOMENICA 23 MARZO 2025

Belgio U21-Andorra U21 (ore 13:00)

Galles U21-Svezia U21 (ore 14:00)

Serbia-Austria

Ungheria-Turchia

Francia-Croazia

Germania-Italia

Spagna-Olanda

Portogallo-Danimarca

In serata, alle ore 20:45, giocheranno la Francia di Randal Kolo Muani, a Parigi, contro la Croazia, l'Italia di Andrea Cambiaso e Federico Gatti in quel di Dortmund contro la Germania, l'Olanda di Teun Koopmeiners, a Valencia, contro la Spagna e il Portogallo di Francisco Conceicao e Renato Veiga, a Lisbona, contro la Danimarca.