Chi sono gli juventini impegnati oggi con le nazionali

Giovedì 5 giugno 2025 vede un solo appuntamento in programma per i giocatori della Juventus impegnati con le rispettive Nazionali. Questa sera, alle ore 21:00, si disputerà la semifinale di UEFA Nations League tra Spagna e Francia.Tra i protagonisti attesi c’è Pierre Kalulu, difensore bianconero, che oggi celebra una doppia ricorrenza: il suo compleanno e la conferma della sua permanenza alla Juventus. Un giorno speciale che potrebbe concludersi con la qualificazione alla finale del torneo continentale.La Francia, guidata da un gruppo di grande talento, affronterà una Spagna in forma, ricca di giovani interessanti e determinata a raggiungere l’ultimo atto della competizione. In palio c’è l’accesso alla finale, dove ad attendere la vincente ci sarà il Portogallo, che ha battuto la Germania nell’altra semifinale.

I tifosi juventini seguiranno con particolare attenzione la prestazione di Kalulu, nella speranza di vederlo protagonista in una sfida di alto livello. La gara promette emozioni e spettacolo, in una cornice internazionale che mette in palio un trofeo importante.