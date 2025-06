Chi sono gli juventini impegnati oggi con le nazionali

2025 Getty Images

Sabato 7 giugno 2025 si prospetta una giornata ricca di impegni internazionali per due giocatori bianconeri. Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz scenderanno in campo con le rispettive nazionali, rappresentando la Juventus nelle sfide internazionali in programma oggi.Alle 20:45 la Serbia di Vlahovic affronterà l'Albania in trasferta, in una sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Un match delicato e fondamentale per il cammino della nazionale serba, che punta a staccare il pass per la rassegna iridata.Poco più tardi, alle 21:30, sarà la volta di Kenan Yildiz, convocato con la Turchia per una gara amichevole contro gli Stati Uniti nel suggestivo scenario del Connecticut. Un'occasione importante per il giovane talento bianconero per accumulare minuti e confermare la sua crescita a livello internazionale.

Il programma dei bianconeri in nazionale