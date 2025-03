Chi sono gli juventini che giocano oggi in nazionale

Getty Images

Giovedì 20 marzo 2025 sarà una giornata intensa per i giocatori dellaimpegnati con le rispettive Nazionali. Si parte nel pomeriggio con l’incontro dell’Under 21 tra Svezia e Belgio, che vedrà opposti Jonas Rouhi e Samuel Mbangula alle ore 16.Il clou della serata sarà la UEFA Nations League, con diverse sfide di alto livello in programma alle 20:45. La Francia di Randal Kolo Muani affronterà la Croazia, mentre la Serbia di Dusan Vlahovic se la vedrà con l’Austria. In contemporanea, l’Olanda di Teun Koopmeiners sfiderà la Spagna e la Turchia di Kenan Yildiz affronterà l’Ungheria.

Il calendario

Svezia – Belgio U21

Croazia – Francia

Austria – Serbia

Olanda – Spagna

Turchia – Ungheria

Danimarca – Portogallo

Italia – Germania

USA- Panama

Sempre alle 20:45, il Portogallo di Francisco Conceição e Renato Veiga sarà impegnato contro la Danimarca, mentre l’Italia di Federico Gatti e Andrea Cambiaso affronterà la Germania in un match di grande fascino.L’ultimo appuntamento della giornata sarà a mezzanotte, con la semifinale di Concacaf Nations League tra gli Stati Uniti e Panama. Weston McKennie e Timothy Weah cercheranno di trascinare la loro Nazionale alla finale.Una giornata ricca di impegni per i bianconeri, protagonisti su più fronti internazionali.