Chi sono e quando giocano gli juventini impegnati con le nazionali

Con la Serie A in pausa per gli impegni delle Nazionali, ben 14 giocatori della Juventus lasciano Torino per raggiungere le rispettive selezioni. Tra loro, Federico Gatti e Andrea Cambiaso rappresenteranno l’Italia nei quarti di finale di Nations League contro la Germania, con andata a San Siro giovedì alle 20.45 e ritorno a Dortmund domenica alla stessa ora. Per la Francia, Randal Kolo Muani affronterà la Croazia, con match il 20 a Spalato e il 23 a Parigi. Anche l’Olanda di Teun Koopmeiners sarà impegnata nei quarti contro la Spagna, con andata a Rotterdam e ritorno a Valencia.

Il calendario degli incontri

Montenegro – Slovacchia U19

Svezia – Belgio U21

Croazia – Francia

Austria – Serbia

Olanda – Spagna

Turchia – Ungheria

Danimarca – Portogallo

Italia – Germania

USA – Panama

Uruguay – Argentina (notte italiana)

Polonia – Montenegro U19

Galles – Svezia U21

Belgio – Andorra U21

Francia – Croazia

Serbia – Austria

Spagna – Olanda

Ungheria – Turchia

Portogallo – Danimarca

Germania – Italia

Georgia – Montenegro U19

Argentina – Brasile (notte italiana)

Dal lato sudamericano, Nico Gonzalez vestirà la maglia dell’Argentina nelle qualificazioni ai Mondiali: primo match contro l’Uruguay a Montevideo nella notte tra venerdì e sabato (00.30), poi sfida al Brasile a Buenos Aires nella notte tra martedì e mercoledì (01.00). Weston McKennie e Timothy Weah giocheranno con gli USA la semifinale della Concacaf Nations League contro Panama, in programma il 21 marzo a mezzanotte italiana, con eventuale finale il 24 marzo. Per la Serbia, Dusan Vlahovic affronterà l’Austria nello spareggio di Nations League (andata il 20 marzo a Vienna, ritorno il 23 a Belgrado), mentre Kenan Yildiz con la Turchia sfiderà l’Ungheria negli stessi giorni.Mercoledì 19 marzoGiovedì 20 marzoVenerdì 21 marzo (notte)Sabato 22 marzoDomenica 23 marzoMartedì 25 marzoMercoledì 26 marzo