Chi si rivede! Amici da una vita, ex compagni alla Juventus. Sami Khedira e Mario Mandzukic si sono rincontrati e hanno voluto immortalare il momento con una foto pubblicata dall'attaccante croato sul suo profilo Instagram: "Sempre un piacere trascorrere del tempo con Sami Khedira. Amico mio, sono felice che abbiamo avuto la possibilità di recuperare". I due hanno giocato insieme per cinque stagioni in bianconero, condividendo vittorie e trofei dal 2015 al dicembre scorso, quando Mandzukic ha lasciato l'Italia per volare in Qatar. Ora però potrebbe tornare in Serie A, e ritrovarsi da avversario l'amico Khedira.