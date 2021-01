Dopo il viaggio in Inghilterra in cerca di nuovi contratti e le voci su Everton e altri club di Premier League, ma anche sullo Stoccarda (sua "squadra natale") Sami Khedira è tornato a Torino e, da professionista qual è, ha ripreso ad allenarsi con i compagni alla Continassa. Certo, per lui non vuol dire prepararsi alla prossima partita, dato che è ufficialmente fuori rosa, ma significa rispettare quel contratto che non ha ancora accettato di rescindere. E mantenere una condizione fisica accettabile in vista di un possibile accordo con un altro club.