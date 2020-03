Chi si ricorda di Juan Eduardo Esnaider? Pochi, pochissimi forse. Da qualche hanno ha iniziato la carriera da allenatore con un passato tra Cordoba e Getafe, ma in passato è stato un attaccante che ha vestito anche le maglie di Real e Atletico Madrid. Oggi Esnaider compie 47 anni, per sei mesi giocò anche con la maglia della Juventus da gennaio a giugno 1999. La società bianconera lo prese dall'Espanyol dopo l'infortunio di Del Piero, risultati? Non un granché: una manciata di presenze tra campionato e coppe e solo 2 gol, uno in Coppa Italia e uno in Coppa Uefa.