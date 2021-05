Nel corso della sua lunga intervista ad As, Mino Raiola ha parlato del futuro di Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund: "Tutte le più grandi squadre d'Europa lo vogliono. Al ragazzo interessa solo continuare a segnare gol e vincere titoli, coma Ibrahimovic o Ronaldo ha queste ossessioni positive. Quando si presentano club della grandezza di Barcellona e Real Madrid è difficile dire di no; il Paris Saint-Germain sta entrando nella cerchia dei più grandi club europei, il Manchester City ci sta provando e la Juve c'è sempre stata. Dipende anche in quale campionato giocano: per esempio, il PSG gioca nel peggiore dei grandi campionati, il Bayern disputa un torneo attraente ma che viene vinto sempre dalla stessa squadra... Non conosco le finanze del Real, ma sicuramente può permettersi di comprare Haaland. Il Barcellona? E' complicato ma non impossibile. Si tratta di un treno che passa e sei tu a decidere se salirci sopra o meno. Piuttosto mi domando: Real e Barcellona possono permettersi di non acquistare Haaland?".