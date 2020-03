Tra e in chi vi rispecchiate di più?



La quarantena della Juve continua tra allenamenti e relax. In questi giorni nei quali di challenge ne abbiamo viste a volontà, la Juventus ha fatto partire una tutta bianconera attraverso il suo profilo Twitter: "Tra calcio e canto in chi vi rispecchiate di più? Mandateci i vostri video e le vostre foto su come #RestateACasa". Il loro, di video, l'hanno fatto. Da Dybala a Rosucci, da De Sciglio a Girelli.