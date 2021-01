1









Dopo 15 partite giocate, la Juventus in questo campionato ha messo a segno in totale 32 gol. Si parla tanto della CR7-dipendenza, dei gol degli "altri" e in generale delle cifre che fotografano la difficoltà della squadra di Pirlo. Val la pena allora stilare il bilancio effettivo delle reti bianconere. Il fuoriclasse portoghese domina sui compagni, ma ora stanno uscendo fuori nuovi "cannonieri"...



La classifica marcatori relativa alla sola Juve nella Serie A 2020-2021:



Ronaldo 12

Morata 4

Chiesa 4

Kulusevski 3

Dybala 2

McKennie 2

Bonucci 2

Rabiot 1