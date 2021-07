Chiesa e Kulusevski intoccabili; Chiellini e Cuadrado verso il rinnovo e McKennie e Alex Sandro via solo per offerte choc. In entrata l'obiettivo numero uno è Manuel Locatelli, per il quale nei prossimi giorni i dirigenti si rincontreranno col Sassuolo.- Chi saranno i 'nuovi Kean'? Tuttosport fa tre nomi su tutti:. Giocatori in rampa di lancio, tutti presenti peraltro in questo primo giorno di lavoro dei bianconeri alla Continassa. Alcuni club hanno puntato gli occhi su di loro: l'idea della Juve è quella di farli crescere in casa, l'unico che potrebbe lasciare Torino è il centrocampista classe 2001; i bianconeri stanno valutando se inserirlo nell'affare Locatelli col Sassuolo per abbassare la parte cash (valutazione totale di 40 milioni).- Proprio lui,, era stato elogiato da Massimiliano Allegri nel settembre 2018: "E' un piacere vederlo giocare" aveva detto Max. Per ora andrà in ritiro con la prima squadra e verrà valutato dall'allenatore, difficilmente il ragazzo tornerà in Serie C per giocare con l'Under 23. Qualche metro più indietro c'è, il classe 2002 che Pirlo ha portato in prima squadra e che qualche mese ha la Juve blindato con un rinnovo fino al 2025.- Asono bastati cinque minuti per salire in rampa di lancio: l'attaccante portoghese vuole dare continuità a quello spezzone di gara e si giocherà tutte le sue carte durante il ritiro con la prima squadra. Corre, dribbla, accelera; è il classico giocatore che può spaccare la partita, quelli per i quali Allegri stravede.- Un gradino più sotto a loro tre ci sono altri possibili outsider che potrebbero trovare spazio in prima squadra:, 20 anni, 2 gol e 5 assist per il ragazzo arrivato dal Marsiglia a gennaio scorso; l'altro nome è quello di15 gol in 18 partite in Primavera e uno in 160' in Serie C. Stagione sfortunata quella scorsa per, centrocampista classe 2001 rientrato dal prestito al Parma dove non ha giocato a causa della rottura del crociato riportata a inizio stagione.