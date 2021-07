I dirigenti della Jvuentus è già al lavoro per rinforzare la rosa da consegnare a Massimiliano Allegri, pronto a ripartire dalla panchina bianconera per andare all'assalto dello scudetto. Probabilmente ci saranno acquisti in ogni reparto: dalla porta all'attacco, dove tutto gira intorno alla scelta di Cristiano Ronaldo.: il titolare confermatissimo è Szczesny per volontà di Allegri, che ha chiesto di abbandonare la pista Donnarumma perché punta sul polacco; il terzo è Pinsoglio fresco di rinnovo, ma