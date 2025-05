Perin fuori 2 mesi, Daffara al Mondiale per Club come terzo portiere della Juventus?

Getty Images

Brutta notizia in casain vista del Mondiale per Club.si è infatti operato al dito di una mano e dovrà rimanere ai box per circa due mesi. In altre parole, il portiere bianconero non partirà alla volta degli Stati Uniti dove i bianconeri saranno impegnati dal 19 giugno, giorno dell'esordio contro l'Al-Ain.Perin, dunque, non farà parte del pacchetto portieri che difenderanno la porta bianconera in America. Oltre all'intoccabile Michele Di Gregorio, titolare indiscusso tra i pali, ci sarà ovviamente anche Carlo Pinsoglio che, a questo punto, sarà il secondo portiere zebrato negli Stati Uniti. E il terzo? A Igor Tudor toccherà pescare direttamente dalla Next Gen.

Chi sarà il terzo portiere della Juve al Mondiale per Club?

Chi è Giovanni Daffara

Già convocato da Tudor

Con Mattia Perin fermo ai box per i prossimi due mesi a causa di un intervento chirurgico al dito di una mano, sull'aereo per gli Stati Uniti salirà, con ogni probabilità,. Il portiere, classe 2004, è infatti il numero uno della Juventus Next Gen, reduce da un brillante campionato in Serie C. Dovrebbe dunque toccare a lui tamponare la situazione Perin andando a completare il parco portieri della prima squadra.Giovanni Daffara, classe 2004, è il portiere della Juventus Next Gen. Cresciuto sin da giovanissimo all'interno del vivaio della Juventus, Daffara ha completato la proverbiale trafila arrivando sino alla formazione Primavera, prima di spiccare il volo tra i professionisti a difesa della porta dell'Under 23 zebrata. Nella stagione 2022/23 ha fatto la spola tra Under 19 e Next Gen, ma dall'annata successiva è diventato il riferimento tra i pali della seconda squadra a tinte bianconere, distinguendosi come uno dei portieri più talentuosi di tutta la Serie C.Il 6 aprile scorso, in occasione di Roma-Juventus, è stato convocato da Igor Tudor in prima squadra a causa dell'infortunio che aveva costretto ai box Mattia Perin. Uno scenario che, a questo punto, è destinato a riproporsi anche al Mondiale per Club.