Chi sarà il telecronista di Como-Juventus?

Il prossimo match dellavedrà i bianconeri impegnati nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie A contro ilIl match si giocherà allo Stadio Giuseppe Sinigaglia,, con calcio d'inizio alle. La gara verrà trasmessa in diretta e in esclusiva suLa telecronaca del match, che si giocherà venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 20.45, tra Como e Juventus sarà a cura di Edoardo Testoni e Valon Behrami su, che trasmetterà il match in esclusiva.