In queste settimane si stanno rincorrendo delle voci secondo le quali Giorgio Chiellini potrebbe ritirarsi dopo l'Europeo. 36 anni, contratto in scadenza a giugno e la sensazione che dopo la rottura del crociato non sia più tornato quello di prima. I problemi fisici sono sempre più frequenti e la Juve sta valutando a chi affidare la fascia di capitano in caso di ritiro. Buffon si è fatto da parte nonostante sia il giocatore con più presenze della rosa, in lizza ci sono Bonucci e Dybala ma anche Cristiano Ronaldo: chiaramente tutto dipende dalla sua permanenza, così come per Paulo. La sorpresa, però, potrebbe essere Matthijs de Ligt, che si è conquistato la fiducia della squadra con leadership e personalità.