di Andrea Menon

La stagione è ormai conclusa. Da oggi per i giocatori sarà il tempo per le Nazionali, poi le vacanze, prima della ripresa, come di consueto ai primi di giugno. E nel frattempo ci sarà il mercato, ad accompagnare un'estate che per la Juventus significherà anche un profondo ricambio, non proprio rivoluzione. Circa 5 o 6 colpi, per sopperire alle possibili grandi cessioni (ne parliamo qui), da valutare con maggior attenzione una volta ufficializzato l'allenatore.



Certo è e sarà che la nuova stagione passa dalla valutazione di quella appena passata: un anno difficile, per gli infortuni e per l'uscita prematura dalla Champions League, ma comunque vincente, visti i due trofei conquistati. C'è chi ha inciso di più, chi ha deluso, chi non si è visto e chi invece ha sorpreso tutti...



Tra alti e bassi: ecco TOP e FLOP della stagione, per la nostra classifica settimanale. Li trovate nella gallery dedicata.