Arriva da Tuttosport unrelativo a uno dei discorsi che Massimilianoha fatto in questi giorni alla sua, reduce dal fallimento in Champions League, alla quale ha chiesto un'assunzione di responsabilità per lasciarsi definitivamente alle spalle la crisi. "Chi non se la sente lo dica e stia fuori, ma chi c'è tiri fuori i coglioni": queste, in sintesi, le parole che il tecnico livornese avrebbe rivolto al gruppo, per motivarlo e capire chi crede nella rimonta per lo scudetto. Nessuno, secondo il quotidiano, si è tirato indietro.