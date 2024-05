Thiago Motta, la reazione a "Chi non salta juventino è"



[@Pueblo_Juve] pic.twitter.com/tsga59qdih — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) May 12, 2024

E' caduto anche, che dopo la vittoria del Bologna sul Napoli e il rientro dei rossoblù in città, si è unito al coro "chi non salta Juventino è", con gioia e coinvolgimento, dimostrando il suo sostegno e il suo entusiasmo per la squadra bolognese. La sua partecipazione riflette il forte legame e la passione che coinvolge il Bologna in questo momento, evidenziando l'unità e il sostegno tra i tifosi.Un gesto che non dovrebbe comunque avere ripercussioni sul futuro scritto ormai tra le parti: Thiago Motta corre verso Torino e la. Deve solo finire la stagione, poi si ripartirà. Con qualche salto e coro in meno, nelle speranze dei tifosi.