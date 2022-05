“Chi non salta interista è” e i primi a saltare sono Chiesa e Mckennie IO LI AMO pic.twitter.com/Nz3xyVMzfg — sᴜᴀ (@norainoflowerr) May 12, 2022

Nel momento di massimo splendore della Juventus, anchesi sono resi protagonista di un tifo esagerato nei confronti della Juventus. "Chi non salta interista è", e giù a saltare Federico, Weston, con la compartecipazione anche di Mattia. I quattro sono rimasti fuori ovviamente per infortuni e squalifica (è il caso di De Sciglio), ma Allegri ha voluto portarli con la squadra, proprio a Roma. Una serata amara, che prima però ha vissuto un momento di totale estasi: lo trovate qua in basso.