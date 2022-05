Venerdì sera Gleison Bremer ha salutato il Grande Torino e il popolo granata, prima di lasciare la squadra nella sessione estiva di calciomercato. Su di lui è forte l'Inter, ma anche la Juventus continua a monitorare la sua situazione, alla ricerca del post Chiellini. La Maratona, però, ha stuzzicato il centrale sul tema, come racconta Tuttosport: "Anche venerdì sera Bremer ha trovato un modo per lasciare il segno, saltellando al coro “chi non salta juventino è”, cantato dalla Maratona. Un po’ di sana goliardia, ma anche un segnale, forse, della direzione che sta prendendo il suo futuro".