"Bisogna saper perdere, non sempre si può vincere", così recitava una celebre canzone negli anni Sessanta. Una frase che suona attuale nel mondo del calcio italiano in questo giorno di celebrazioni del nono scudetto consecutivo della Juventus. Già, perché una delle regole non scritte della sana rivalità sportiva è che fare i complimenti all'avversario più forte per aver vinto non è un'onta. Anzi...

SOLO LA SAMP - Eppure, in questo 27 luglio 2020 sembra che nulla sia successo in Serie A. Scorrendo uno dopo l'altro i profili Twitter delle altre 19 società, le uniche congratulazioni alla Juve che si leggono sono quelle della Sampdoria. E non è da escludere che fossero semplicemente "forzate" dalla circostanza di essere l'antagonista della Juve nel match scudetto, dato che i complimenti blucerchiati sono arrivati in calce al post che annunciava il risultato a fine gara. Altrimenti, nessuna tra le varie Inter, Lazio, Napoli, Roma, Milan, Atalanta etc si è degnata di spendere una parola per la Juventus vincitrice - o meglio, dominatrice - del calcio italiano.

BEATA SOLITUDINE - Evidentemente la superiorità juventina è talmente schiacciante da aver soppresso qualsiasi pensiero di sportivo riconoscimento nelle società concorrenti. E quindi la Juve è costretta a cantarsela e suonarsela in mezzo al deserto di avversarie che non solo non riescono a colmare il gap sul campo, ma non hanno neppure il coraggio di alzare lo sguardo, guardare il club bianconero negli occhi e dire "Bravi". Ecco servita la cultura del proprio orticello tipicamente italiana. Se vogliamo elevare il calcio italiano oltre i nostri confini, forse un piccolo grande passo culturale non guasterebbe.