Chi lascia il posto a Cambiaso nella Juventus? Le due soluzioni

Chi lascia il posto a Cambiaso per Juventus-Lecce

Un cambiamento rispetto a Roma-Juventus è sicuro perché Andrea Cambiaso è tornato a disposizione, ha messo minuti nelle gambe all'Olimpico, sta bene ed è quindi pronto a ritrovare anche la titolarità. Contro il Lecce sarà la prima dall'inizio da quando è cambiato allenatore ed è arrivato Igor Tudor. Nell'ultima partita con Thiago Motta era stato uno degli esclusi eccellenti prima di entrare e farsi nuovamente male alla caviglia saltando così gli impegni con la Nazionale e la gara casalinga contro il Genoa.

Cambiaso può tornare ad essere uno dei punti di forza della Juventus in questo finale di campionato, come lo era stato ad inizio stagione. Poi il calvario legato ai problemi alla caviglia e anche il mese di gennaio con il mercato protagonista e le voci sul trasferimento immediato. L'esterno italiano ha dimostrato in carriera di poter giocare sia a destra che a sinistra e farlo in entrambi i casi molto bene. Ecco perché Tudor può scegliere dove schierarlo. Se giocasse a sinistra, allora a lasciargli il posto sarebbe McKennie mentre a destra sarebbe Weah l'escluso. Il ballottaggio è quindi tra i due statunitensi.