Chi scrive lo pensa da tempo ( LEGGI QUI ). È Filipil "colpo grosso" del mercato estivo della. E non per sminuire Paulo Angel, ci mancherebbe altro, ma per riconoscere una continuità e un livello di rendimento che pochi - pochissimi - altri hanno dimostrato in questa stagione con la maglia bianconera, in tutte le competizioni. Il serbo non è uno di quei fuoriclasse che rubano l'occhio, se non in rare occasioni. Forse non lo sarà mai, eppure. E inoltre, a differenza del Fideo, è arrivato a Torino nella, a 30 anni compiuti lo scorso 1° novembre, proprio nel giorno in cui - guarda il destino - la Juve ha festeggiato il 125° di fondazione. E con la, non solo per una singola stagione.Tutto questo discorso, naturalmente, non nasce per caso. Nasce piuttosto da qualcosa di estremamente concreto, daldi poche ore fa in cui Kostic ha lasciato ancora una volta il segno con l'ennesima prestazione di alto livello, una di quelle capaci di mettere in difficoltà qualsiasi avversario e di regalargli la palma del. E poi, la sua specialità, tanto che ormai se n'è perso il conto. Passa tutto da lui, in questa Juve, anche e soprattutto quando non c'è il Di Maria della situazione a estrarre il coniglio dal cilindro.Forse forse, quindi, basterebbe rivedere la. Che se assomiglia a qualcosa comepuò adattarsi perfettamente a Filip Kostic. E ora se fossimo in lui avremmo l'acquolina in bocca, perché la Juve sta entrando nella fase più calda dell', la competizione in cui lo scorso anno è stato incoronato MVP. Per ripetersi, deve solo essere se stesso. Che è già tanta roba.