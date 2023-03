Chi ha sbagliato di più sul mercato? E' la domanda della Gazzetta dello Sport, che analizza e confronta le varie squadre di Serie A e i loro investimenti. E della Juve scrive: "Paulè la grande operazione del mercato della Juventus che non ha dato i risultati sperati. Anzi, finora ha dato zero risultati perché il francese è sempre stato infortunato (lo è anche adesso...) e ha giocato appena 35 minuti. È arrivato a parametro zero (2,6 milioni di commissioni) e ha uno stipendio da 10,5 milioni lordi grazie al Decreto Crescita. Allegri e i tifosi vedevano in lui il leader di una squadra da scudetto, ma è entrato in infermeria a luglio e non è mai uscito. Se Pogba finora si è fatto notare più fuori che dentro il campo,le sue occasioni le ha avute, ma non le ha sfruttate. Che l’argentino sia un flop è certificato dal sorpasso subito anche dal giovane connazionale. L’obbligo di riscatto, fissato a 20 milioni, non è scattato perché la Juve non è approdata agli ottavi di Champions e difficilmente sarà intavolata una trattativa con il Psg per avere uno sconto: Leandro guadagna 7 milioni netti di euro, una cifra che, alla luce del rendimento avuto, sarà risparmiata".Discorso diverso per Di Maria, Bremer, Kostic e Milik, tutti colpi riusciti alla dirigenza bianconera.