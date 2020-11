1









C'è un giocatore che Andrea Pirlo non cambia mai. Una costante fissa di partita in partita da inizio stagione. Al massimo è lui a cambiare. Ruolo: sì, perché Danilo può fare il terzino a destra o sinistra, giocare a tre o a quattro, piazzarsi al centro della difesa o addirittura fare l'esterno di centrocampo. Un jolly del quale questa Juve non sa più fare a meno. Ha giocato più minuti lui di Szczesny, per dire. In questi primi mesi della nuova gestione non c'è ancora una formazione tipo ben definita: il punto fermo è Cristiano Ronaldo al quale però ha dovuto rinunciare a causa del Covid, Dybala sta attraversando un momento delicato diventando un vero e proprio caso e i centrocampisti centrali ruotano a seconda dell'avversario. E poi ancora: la sorpresa Frabotta e l'alternativa di lusso Bernardeschi, l'alternanza in porta e gli infortuni di Alex Sandro e de Ligt che non hanno ancora debuttato nella nuova stagione. Discorso a parte per Sami Khedira, un caso alla Continassa perché continua ad allenarsi ma gli è già stato comunicato che è fuori rosa finché non accetterà la risoluzione del contratto. Con la pausa delle nazionali è il momento di fare un primo bilancio della stagione, vediamo allora chi sono i giocatori che hanno giocato più minuti nella nuova Juve di Pirlo. Sfoglia la gallery per vedere chi sono i fedelissimi dell'allenatore e chi i meno utilizzati