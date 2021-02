Nel calcio di oggi i tempi di gioco sono un aspetto che fa la differenza tra il giocare lento e il giocare veloce, tra il perdersi in un possesso sterile e trovare le linee di passaggio più efficaci. Grazie a Statsbomb, la Gazzetta dello Sport ha stilato la classifica dei giocatori che giocano più "di prima", in Serie A e in Europa. Il primo in Europa è Sergi Busquets del Barcellona. Il primo italiano è Jorginho del Chelsea, 7° nella classifica europea. Il primo giocatore della Serie A è Manuel Locatelli, 17° in Europa con 9,56 tocchi di prima a partita, di cui l'89% riusciti. Un centrocampista notoriamente nel mirino della Juventus. Curiosamente, 2° nella classifica di Serie A è il chiacchierato Rodrigo Bentancur, con 8,49 tocchi di prima a partita (riusciti il 91%).