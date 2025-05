Chi gioca al posto di Cambiaso in Lazio-Juventus? Tre soluzioni per Tudor

2 ore fa



La Juventus ha iniziato la preparazione per affrontare la sfida contro la Lazio in programma sabato alle 18. Una gara fondamentale per entrambe le squadre. Igor Tudor sa già che dovrà fare a meno di Andrea Cambiaso visto che si è infortunato nell'ultima partita e non potrà partecipare alla partita. Il tecnico dovrà quindi studiare la soluzione migliore per rimpiazzare l'esterno italiano.



Tudor ha tre soluzioni da poter adottare. La prima vedrebbe lo spostamento di McKennie sulla fascia sinistra, ruolo ricoperto spesso in questa stagione. Un'altra possibilità è mettere da quella parte Weah ma a quel punto qualcuno dovrebbe giocare al suo posto a destra. E una terza opzione, anche se meno probabile, è quella di puntare su Alberto Costa.